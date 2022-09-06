Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали

Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии России из‑за опубликованного 24 февраля поста в инстаграме* с изображением черного квадрата и антивоенным призывом, сообщает РБК со ссылкой на ее защиту. Адвокат требует прекратить дело, потому что на момент публикации статьи о дискредитации в КоАП еще не было.