Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали

Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии России из‑за опубликованного 24 февраля поста в инстаграме* с изображением черного квадрата и антивоенным призывом, сообщает РБК со ссылкой на ее защиту. Адвокат требует прекратить дело, потому что на момент публикации статьи о дискредитации в КоАП еще не было.
Асмус на заседание не явилась. Ее адвокат Владимир Ляховский также заявил, что расследование фактически не было проведено, и назвал обвинения в дискредитации произвольной трактовкой поста актрисы.
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты о дальнейшем рассмотрении дела в закрытом режиме и перенес заседание на 14 сентября.
В этот же день, 6 сентября, актрису и заслуженную артистку России Татьяну Рудину оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии России.
Ранее в пресс-службе суда заявляли, что дело связано с «размещением публикации в социальной сети, направленной на негативное отношение к проводимой военной операции».
Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий ВС России ввели в начале марта. В первом случае грозит штраф до 50 тыс. и 100 тыс. рублей, во втором — штрафы до 1,5 млн рублей и лишение свободы сроком до 15 лет.
* Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.