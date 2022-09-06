МАГАТЭ опубликовало отчет о миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Доклад опубликован на сайте организации.

В нем МАГАТЭ заявляет, что зафиксировало на АЭС целый ряд повреждений. В частности, в строениях для хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов. По данным агентства, станция несколько раз «полностью или частично теряла электроснабжение».

Организация призывает предотвратить обстрелы станции из‑за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента».

«Продолжающийся обстрел может повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать», — говорится в документе.

МАГАТЭ также считает, что необходимо добиться договоренности всех сторон и установить защитную зону вокруг АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России. В последние месяцы территория АЭС подвергается обстрелам. Из‑за этого 25 августа и 5 сентября, по утверждению украинского «Энергоатома», станция оказалась полностью отключена от сети (первый и второй раз в своей истории). Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

31 августа стало известно о планах МАГАТЭ организовать на ЗАЭС постоянную миссию. Тогда же глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что главная задача — «оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее», отправившись на станцию лично.

На прошлой неделе миссия МАГАТЭ прибыла на станцию. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию агентства и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах. Два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

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