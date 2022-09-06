Реклама
Новости
Placebo записали кавер на хит Tears for Fears «Shout»
16:50
Дизайн, медиаискусство и работа с блогерами в условиях блокировок: фестиваль G8 объявил программу
16:01
Пресс-материалы
Ивлеева сыграла главную роль в сериале Александра Молочникова «Монастырь» — смотрим первый тизер
15:29
Роскосмос перенес первую в истории современной России миссию на Луну на 2023 год
15:13
Суд отправил в СИЗО главу компании — организатора тура на камчатский вулкан, где погибли туристы
14:56
Ростуризм предложил ввести электронную визу для жителей 52 стран, включая европейские
14:40
ИИ «поправил» известные картины. Моне Лизе пририсовал брови, а героя «Крика» превратил в женщину
14:30
Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон в новом ролике комедийного фильма «Амстердам»
14:15
Dave Tonge/Contributor/Hulton Archive/Getty Images
Guided by Voices выпустят альбом редких песен. Это будет третий большой релиз группы за год
13:21
В «Зарядье» пройдет концерт оркестра MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса
13:08
«АвтоВАЗ» отказался от производства автомобиля Lada Xray
12:26
Netflix урегулировал иск шахматистки Ноны Гаприндашвили на 5 млн долларов
11:49
Скончался режиссер первой экранизации «Эмманюэль» Жюст Жакен
11:30
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
РБК: Zara продолжила оформлять документы на новые товары в России после закрытия магазинов
11:01
На Дальнем Востоке появятся филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища
10:47
Эвакуированы тела девяти погибших на Ключевской сопке. Выжили трое
09:56
Сэди Синк сыграет в триллере Джордан Скотт «Berlin Nobody»
09:54
Параллельный импорт в России продлят на 2023 год
09:33
Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск
08:29
Netflix показал тизер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд» по сценарию Джордана Пила
03:31
МАГАТЭ опубликовало отчет о миссии на Запорожскую АЭС
Вчера в 15:07

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Доклад опубликован на сайте организации.

В нем МАГАТЭ заявляет, что зафиксировало на АЭС целый ряд повреждений. В частности, в строениях для хранения ядерного топлива и радиоактивных отходов. По данным агентства, станция несколько раз «полностью или частично теряла электроснабжение».

Организация призывает предотвратить обстрелы станции из‑за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента».

«Продолжающийся обстрел может повредить другие критически важные системы и оборудование станции и привести к более серьезным последствиям, включая неограниченный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Поэтому любых обстрелов, ставящих под угрозу безопасность и сохранность ЗАЭС, необходимо избегать», — говорится в документе.

МАГАТЭ также считает, что необходимо добиться договоренности всех сторон и установить защитную зону вокруг АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России. В последние месяцы территория АЭС подвергается обстрелам. Из‑за этого 25 августа и 5 сентября, по утверждению украинского «Энергоатома», станция оказалась полностью отключена от сети (первый и второй раз в своей истории). Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

31 августа стало известно о планах МАГАТЭ организовать на ЗАЭС постоянную миссию. Тогда же глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что главная задача — «оценить реальную ситуацию там и помочь стабилизировать ее», отправившись на станцию лично.

На прошлой неделе миссия МАГАТЭ прибыла на станцию. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию агентства и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах. Два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
МАГАТЭРосэнергоатомРосатом
люди
Рафаэль Гросси
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение