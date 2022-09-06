«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни

Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что пока не собирается уходить в отставку с поста главы Чечни. Свои слова о «бессрочном отпуске» он объяснил тем, что наткнулся на публикацию, в которой его называли «долгожителем» среди глав регионов (Кадыров руководит республикой 15 лет), и подумал, что это много.

«Позже выяснил, что не такой я и „долгожитель“ — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет (речь, вероятно, о бывшем губернаторе Белгородской области Евгении Савченко, который возглавлял регион 27 лет — с 1993 по 2020 год. — Прим. ред.). Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель», — заявил Кадыров.

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — добавил он.

По словам главы Чечни, «в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе», он не может уйти даже в краткосрочный отпуск.

3 сентября Кадыров написал в своем телеграм-канале, «что засиделся» на должности и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». «Я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — сказал он.

На следующий день источник «Медузы»*, близкий к администрации президента, заявил, что Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии. Предполагаемую должность и сроки, в течение которых это может произойти, он не уточнил.

В последний раз Кадыров переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году. В 2016-м он говорил, что готов к любому решению российского президента, а в случае отставки займется семьей, домашними делами и решением «определенных задач» в интересах России.

*«Медуза» внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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