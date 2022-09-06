Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек

С начала года из России выехали 419 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году в аналогичный период выехали 202 тыс. человек.

В этом году служба зафиксировала миграционный отток (96,7 тыс. человек), а в прошлом году был прирост на 114 тыс. человек. В страны СНГ из России выехали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс.; в страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс.

Больше всего людей из России выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.). Из стран дальнего зарубежья лидируют Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.).

«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тыс. человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства — участники СНГ: на 189 тыс. человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья: на 27,6 тыс. человек, или в 2,2 раза», — добавили в Росстате. Временное убежище в России с начала года получили 64,5 тыс. человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца.

По данным Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480,6 тыс. человек. Это на 170,9 больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Естественная убыль населения составила 383,8 тыс. человек против убыли в 421,9 тыс. в 2021 году.

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