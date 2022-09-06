Реклама
Новости
В Москве пройдет Большой детский фестиваль
16:42
Евросоюз приостанавливает действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября
16:19
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
Магазины H&M останутся открытыми, пока большая часть стока не будет распродана
Обновлено в 16:16
Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»
16:09
Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца
15:27
Работники авиакомпании сломали коляску художнице с инвалидностью и не возмещают ущерб
15:17
nasa.gov
НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы
15:05
Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали
14:57
ЦБ запретит россиянам покупать ценные бумаги из недружественных стран с января
14:27
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
14:20
Бьорк — лесная фея, окруженная грибами, в клипе на «Atopos» — первый сингл с нового альбома
14:16
Стартовали съемки сериала «Открытый брак» с Мариной Александровой
13:59
Журналистка Евгения Альбац* уехала из России. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете
12:58
У «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ
12:19
В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов за электроэнергию
12:16
Стивен Спилберг и Марк Райлэнс снимут исторический сериал
11:42
kremlin.ru
Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия
11:13
На закрытии летнего сезона в Powerhouse выступят друзья клуба и новые герои
10:40
Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек
10:14
«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни
09:44
Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек
Сегодня в 07:14

С начала года из России выехали 419 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на данные Росстата. В прошлом году в аналогичный период выехали 202 тыс. человек.

В этом году служба зафиксировала миграционный отток (96,7 тыс. человек), а в прошлом году был прирост на 114 тыс. человек. В страны СНГ из России выехали 368 тыс. человек, а вернулись 294 тыс.; в страны дальнего зарубежья выехали чуть более 50 тыс. человек, а вернулись 27 тыс.

Больше всего людей из России выехали на Украину (79,6 тыс.), в Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Киргизию (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.) и Узбекистан (38,6 тыс.). Из стран дальнего зарубежья лидируют Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.).

«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тыс. человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства — участники СНГ: на 189 тыс. человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья: на 27,6 тыс. человек, или в 2,2 раза», — добавили в Росстате. Временное убежище в России с начала года получили 64,5 тыс. человек, из них трое — статус беженца, четверо — статус вынужденного переселенца.

По данным Росстата, с начала года общая численность населения в России сократилась на 480,6 тыс. человек. Это на 170,9 больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Естественная убыль населения составила 383,8 тыс. человек против убыли в 421,9 тыс. в 2021 году.

Подробности по теме
Как уехать за границу — по земле, воде и воздуху
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Росстат
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение