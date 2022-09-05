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Discovery+ покажет документальный фильм о суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд
Вчера в 21:01

Стриминговый сервис Discovery+ выпустит документальный фильм о суде между американским актером Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом сообщил NME.

Картина «Джонни против Эмбер: Американский суд» выйдет на платформе 19 сентября. В нем будут показаны интервью с адвокатами Деппа, экспертами по правовым вопросам и журналистами.

Первый эпизод расскажет о взгляде Деппа на его отношения с Херд. Серию посвятят «жестокому детству и наркотической зависимости» актера, а также тому, как он якобы стал жертвой домашнего насилия со стороны экс-жены.

Во втором эпизоде опишут события с точки зрения Херд, в том числе все эпизоды предполагаемого сексуального насилия и атаки юристов Деппа на актрису в социальных соцсетях.

«Сериал дает судебно-медицинский отчет о ключевых доказательствах и поворотных моментах дела с обеих сторон, позволяя зрителям самим решать, кому верить», — утверждает синопсис шоу.

Брак Джонни Деппа и Эмбер Херд длился 15 месяцев, пока она не предъявила ему обвинения в насилии и не подала на развод в мае 2016 года. По итогам процесса Деппу пришлось заплатить ей 7 млн долларов. Депп и Херд отказались от претензий друг к другу.

В 2019 году Джонни Депп подал свой первый иск о клевете на 50 млн долларов против Эмбер Херд. В документе уточнялось, что экс-супруга необоснованно обвиняла Джонни Деппа в домашнем насилии и регулярных побоях и использовала эту клевету ради продвижения своей карьеры. Адвокаты актрисы, в свою очередь, называли иск Деппа попыткой заставить бывшую жену замолчать.

После проигранного иска против The Sun Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой «культуры отмены».

Актер обратился уже в американский суд. По итогам нового процесса Херд должна заплатить бывшему мужу 15 млн долларов за то, что распространяла ложную информацию о насилии, а Депп должен выплатить экс-жене 2 млн.

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