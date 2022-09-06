Никита Михалков написал заявление о клевете на Виталия Манского. Возбуждено уголовное дело

Режиссер Никита Михалков написал заявление на документалиста Виталия Манского, обвинив его в клевете. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

Поводом стали высказывания Манского в интервью Собчак. Режиссер заявил, что на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета».

«Никита Сергеевич (который еще и президент ММКФ), судя по всему, с утверждением не согласен», — пишет Собчак.

По ее словам, в отношении Виталия Манского возбудили уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК.

Адвокат Михалкова Павел Астахов рассказал «Газете.ru», что режиссер написал заявление, так как «борется за правду» и хочет, чтобы она восторжествовала.

«Никита Сергеевич ожидает, чтобы правда восторжествовала. Он всегда борется за правду. В данной ситуации, если кто‑то заявляет, а тем более говорит в этом интервью, что готов перед судом отвечать и подтверждать свои слова, ну, мы ждем — пускай Манский приезжает и перед судом подтверждает свои слова», — заявил Астахов.

Позднее Ксения Собчак написала, что проходит свидетелем по делу против Манского. Ее вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ.