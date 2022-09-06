Магазины H&M останутся открытыми, пока большая часть стока не будет распродана

Российские магазины H&M окончательно закроются для посетителей 30 ноября. Об этом пишет Mash со ссылкой на письмо, которое получили сотрудники компании.

Маленькие точки могут закрыться и раньше. На следующей неделе перестанут работать H&M в Химках, «Рио Дмитровка» и ЦДМ. В первые две недели декабря из магазинов будут вывозить оборудование.

За 30 дней до закрытия со всеми сотрудниками будет подписано расторжение трудового договора. Некоторых офисных работников переводят за рубеж, а в магазинах появились временные сотрудники, оформленные как самозанятые.

По данным телеграм-канала, объем поставок в российские H&M упал в 3–4 раза, а полки пустеют. Директора бутиков делятся, что объем поставок товаров упал в три-четыре раза, запасов хватит максимум на семь недель.

Холдинг H&M Group (включает сети H&M, COS, & Other Stories и других брендов) объявил об окончательном уходе из России 18 июля. В конце того же месяца появилась информация, что компания выставила местный бизнес на продажу.