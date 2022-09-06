Евросоюз приостанавливает действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение вступает в силу в понедельник, 12 сентября. По новым правилам сроки получения шенгенской визы могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 до 80 евро.

Выдача долгосрочных и многократных виз будет значительно сокращена или вовсе отменена. Также будет необходимо подавать полный список документов вместо упрощенного.

«Шенген» россиянам будет предлагаться строго под даты поездки. Обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны Евросоюза до окончания срока их действия.

Вместе с тем Евросоюз не будет признавать паспорта, выданные на территориях Украины, на которых после 24 февраля находятся российские войска.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС вступило в силу 1 июня 2007 года. Оно предусматривает облегченный порядок выдачи однократных виз сроком действия до трех месяцев, а также многократных виз для ряда категорий граждан, например для предпринимателей, журналистов и деятелей культуры.

31 августа 2022 года главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить действие документа. Ранее ряд европейских стран приостановил выдачу туристических виз гражданам России. В их числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия с 1 сентября сократила число таких документов для россиян в 10 раз. Турфирмам было запрещено запрашивать финские визы без присутствия клиента при подаче документов.

Полный запрет ЕС на выдачу виз россиянам маловероятен. В Еврокомисии отмечали, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает подобных мер.

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