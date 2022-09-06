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Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
Сегодня в 11:20

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Об этом сообщает Associated Press.

На прощание Борис Джонсон отметил, что его политика дала стране «экономическую мощь» и помогла населению пережить энергетический кризис.

«Я как одна из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Теперь я буду плавно возвращаться в спокойную атмосферу и тихо плескаться в каком‑то отдаленном и неясном уголке Тихого океана», — заявил Джонсон, прежде чем покинуть свой бывший офис на Даунинг-стрит.

Лиз Трасс будет назначена новым премьером в ближайшее время, когда прибудет в поместье Балморал для собственной аудиенции с королевой. Накануне Трасс стала лидером правящей Консервативной партии.

Передача обязанностей британского премьер-министра впервые произошла в Балморале, летней резиденции королевы в Абердиншире, а не в Букингемском дворце в Лондоне. Церемонию перенесли в Шотландию, так как 96-летняя Елизавета II столкнулась с проблемами с передвижением и решения о ее поездках принимались день в день.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летнего политика обвинили в том, что он в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.

На пост нового премьера Великобритании претендовали бывший глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт. О том, что должность займет Трасс, стало известно 5 сентября.

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Елизавета IIБорис ДжонсонРиши Сунак
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Консервативная партия
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