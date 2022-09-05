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Новости
В Москве пройдет Большой детский фестиваль
16:42
Евросоюз приостанавливает действие упрощенного визового режима с Россией 12 сентября
16:19
«Мобильный репортер»/Агентство «Москва»
Магазины H&M останутся открытыми, пока большая часть стока не будет распродана
Обновлено в 16:16
Посмотрите тизер военной драмы Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен»
16:09
Калининградских врачей приговорили к 9 и 9,5 года колонии по делу об убийстве недоношенного младенца
15:27
Работники авиакомпании сломали коляску художнице с инвалидностью и не возмещают ущерб
15:17
nasa.gov
НАСА выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы. Там можно смотреть на астероиды и кометы
15:05
Рассмотрение дела Асмус о дискредитации ВС РФ перенесли и сделали закрытым. А Рудину оштрафовали
14:57
ЦБ запретит россиянам покупать ценные бумаги из недружественных стран с января
14:27
Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона
14:20
Бьорк — лесная фея, окруженная грибами, в клипе на «Atopos» — первый сингл с нового альбома
14:16
Стартовали съемки сериала «Открытый брак» с Мариной Александровой
13:59
Журналистка Евгения Альбац* уехала из России. Она будет преподавать в Нью-Йоркском университете
12:58
У «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ
12:19
В британском утреннем телешоу разыграли оплату счетов за электроэнергию
12:16
Стивен Спилберг и Марк Райлэнс снимут исторический сериал
11:42
kremlin.ru
Песков: с теми, кто не поддерживает российскую спецоперацию и не нарушает закон, ведется дискуссия
11:13
На закрытии летнего сезона в Powerhouse выступят друзья клуба и новые герои
10:40
Росстат: с начала года из России выехали более 400 тыс. человек
10:14
«Уйти я, конечно, не имею права»: Кадыров заявил, что не собирается в отставку с поста главы Чечни
09:44
Дайджест
22 года колонии для Ивана Сафронова, новый премьер Британии и другие новости дня
Вчера в 17:14

Бывшего журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строго режима по делу о госизмене. Это самый суровый приговор по данной статье за последние годы.

Новым премьер-министром Великобритании стала глава МИДа Лиз Трасс. Она набрала 81,3 тыс. голосов консерваторов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, — 60,4 тыс.

Московский суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Причиной назвали непредоставление устава редакции в установленные законом сроки.

У здания российского посольства в афганском Кабуле подорвался террорист-смертник, когда сотрудник дипмиссии вышел к собравшимся, чтобы объявить кандидатов на получение визы. Погибли двое сотрудников российского посольства, всего пострадали 15–20 человек.

Украинская госкомпания «Энергоатом» заявила, что Запорожская АЭС второй раз в истории полностью отключилась от энергосети. В результате пожара, произошедшего из‑за обстрелов, была отключена последняя ЛЭП, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.

МИД России запретил въезд в страну Бену Стиллеру, Шону Пенну и еще 23 американцам. Теперь в санкционном списке российского ведомства 1073 гражданина США.

Дмитрий Песков заявил, что некоторые российские артисты, в том числе Максим Галкин, «запятнали» себя «непристойными и неприемлемыми заявлениями». «Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — отметил пресс-секретарь Путина.

Сергей Шнуров сказал, что группе «Ленинград» запретили выступать в Петербурге. Это произошло из‑за критики губернатора города Александра Беглова в песнях коллектива, убежден музыкант.

Сериалы «Эйфория», «Очень странные дела», «Белый лотос», документалка «The Beatles: Get Back» и спецвыпуск «Вечер с Адель» стали главными победителями Creative Arts Emmy Awards. Они забрали по пять наград на церемонии.

Nirvana выиграли суд у мужчины, которого в младенчестве сфотографировали для обложки «Nevermind». Суд постановил, что истец знал о существовании изображения на протяжении минимум десяти лет, но в юридической плоскости начал действовать только в 2021-м.

Брендан Фрейзер не смог сдержать слез после премьеры драмы «Кит» Даррена Аронофски в Венеции. Возвращение героя детства обратно в Голливуд встретили шестиминутными овациями.

Пол Маккартни впервые исполнил вживую песню «Oh! Darling» The Beatles. На концерте в память о барабанщике Foo Fighters он спел ее в дуэте с вокалисткой The Pretenders Крисси Хайнд.

Джон Уильямс во время своего концерта «Маэстро кино» представил часть оригинального саундтрека к пятому фильму «Индиана Джонс». Композиция под названием «Helena’s Theme» написана для персонажа Фиби Уоллер-Бридж.

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Иван СафроновДмитрий ПесковВладимир ПутинАдельПол МаккартниРиши СунакБен СтиллерШон ПеннМаксим ГалкинАлла ПугачеваСергей ШнуровАлександр БегловБрендан ФрейзерДжон Уильямс
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