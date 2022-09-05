22 года колонии для Ивана Сафронова, новый премьер Британии и другие новости дня

Бывшего журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строго режима по делу о госизмене. Это самый суровый приговор по данной статье за последние годы.

Новым премьер-министром Великобритании стала глава МИДа Лиз Трасс. Она набрала 81,3 тыс. голосов консерваторов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, — 60,4 тыс.

Московский суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Причиной назвали непредоставление устава редакции в установленные законом сроки.

У здания российского посольства в афганском Кабуле подорвался террорист-смертник, когда сотрудник дипмиссии вышел к собравшимся, чтобы объявить кандидатов на получение визы. Погибли двое сотрудников российского посольства, всего пострадали 15–20 человек.

Украинская госкомпания «Энергоатом» заявила, что Запорожская АЭС второй раз в истории полностью отключилась от энергосети. В результате пожара, произошедшего из‑за обстрелов, была отключена последняя ЛЭП, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.

МИД России запретил въезд в страну Бену Стиллеру, Шону Пенну и еще 23 американцам. Теперь в санкционном списке российского ведомства 1073 гражданина США.

Дмитрий Песков заявил, что некоторые российские артисты, в том числе Максим Галкин, «запятнали» себя «непристойными и неприемлемыми заявлениями». «Я не слышал ни одного заявления Аллы Пугачевой, а супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — отметил пресс-секретарь Путина.

Сергей Шнуров сказал, что группе «Ленинград» запретили выступать в Петербурге. Это произошло из‑за критики губернатора города Александра Беглова в песнях коллектива, убежден музыкант.

Сериалы «Эйфория», «Очень странные дела», «Белый лотос», документалка «The Beatles: Get Back» и спецвыпуск «Вечер с Адель» стали главными победителями Creative Arts Emmy Awards. Они забрали по пять наград на церемонии.

Nirvana выиграли суд у мужчины, которого в младенчестве сфотографировали для обложки «Nevermind». Суд постановил, что истец знал о существовании изображения на протяжении минимум десяти лет, но в юридической плоскости начал действовать только в 2021-м.

Брендан Фрейзер не смог сдержать слез после премьеры драмы «Кит» Даррена Аронофски в Венеции. Возвращение героя детства обратно в Голливуд встретили шестиминутными овациями.

Пол Маккартни впервые исполнил вживую песню «Oh! Darling» The Beatles. На концерте в память о барабанщике Foo Fighters он спел ее в дуэте с вокалисткой The Pretenders Крисси Хайнд.

Джон Уильямс во время своего концерта «Маэстро кино» представил часть оригинального саундтрека к пятому фильму «Индиана Джонс». Композиция под названием «Helena’s Theme» написана для персонажа Фиби Уоллер-Бридж.