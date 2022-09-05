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«Эйфория», «Белый лотос» и «Очень странные дела» получили по пять наград «Эмми»
Вчера в 06:31

Сериалы «Очень странные дела», «Эйфория», «Белый лотос», документалка «The Beatles: Get Back» и спецвыпуск «Вечер с Адель» стали главными победителями «Эмми», забрав по пять наград, на церемонии вручения Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Игра в кальмара» и мультсериал «Аркейн» получил по четыре награды. «Я так счастлива», — воскликнула Ли Ю Ми, став первой корейской актрисой, победившей в категории «Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале» в «Игре в кальмара». В аналогичной номинации также получил приз Колман Доминго из «Эйфории». Для обоих это была их первая «Эмми».

РуПол победил в номинации «Выдающийся ведущий реалити-шоу или конкурсной программы» за ведение шоу «Королевские гонки РуПола». Он самый титулованный цветной в истории «Эмми» — всего 12 побед и 7 номинаций в категории «Выдающийся ведущий».

В номинации «Выдающаяся озвучка» награду посмертно присвоили актеру Чедвику Боузману за озвучку Т’Чаллы в мультсериале «Что, если…?». Он закончил работу над мультсериалом незадолго до своей смерти.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

На Creative Arts Emmy Awards вручаются награды за технические достижения на телевидении. Вручение основной премии «Эмми» запланировано на 13 сентября.

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