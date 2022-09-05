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Новым премьером Британии стала Лиз Трасс
Вчера в 11:40

Новым премьер-министром Британии стала глава МИД Лиз Трасс. Об этом сообщает The Guardian.

Трасс набрала 81,3 тыс. голосов консерваторов, бывший министр финансов Риши Сунак — 60,4 тыс. В своей речи она поблагодарила своих соперников, особенно Сунака. По словам Трасс, они показали «широту и глубину таланта в Консервативной партии».

Она также поблагодарила уходящего премьера Бориса Джонсона. «Борис, ты добился Брексита. Ты сокрушил Джереми Корбина, ты выпустил вакцину. И ты противостоял Владимиру Путину. Тобой восхищались все от Киева до Карлайла», — сказала она.

Трасс также подчеркнула, что убеждения партии «в свободе, в способности контролировать свою собственную жизнь, в низких налогах, в личной ответственности» нашли отклик у общественности. По ее словам, именно поэтому партия победила в 2019 году.

Напоследок Трасс пообещала выполнить все, о чем говорила во время предвыборной кампании. Ранее она написала колонку в газете The Telegraph, в которой дала избирателям ряд обещаний. Среди них — снижение налогов, восстановление экономики страны после пандемии, достижение обратного эффекта антироссийских санкций, а также обеспечение победы Украины в военной операции.

7 июля Борис Джонсон заявил, что покидает пост премьера Великобритании и лидера Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом вокруг его протеже и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. 52-летний политик в нетрезвом состоянии домогался двух мужчин.

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Владимир ПутинБорис ДжонсонРиши СунакДжереми Корбин
теги
Консервативная партия
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