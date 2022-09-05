Nirvana выиграли суд у мужчины, которого в младенчестве сфотографировали для обложки «Nevermind»

Американец Спенсер Элден, которого в младенчестве сфотографировали для обложки альбома Nirvana «Nevermind», проиграл дело против оставшихся в живых участников коллектива. Об этом сообщает Reuters.

Суд постановил, что срок исковой давности по иску Элдена исчерпан: мужчина подал в суд на Nirvana в 2021 году — с момента, когда он узнал об обложке, прошло больше десяти лет. Это и стало для судьи решающим аргументом.

В свою очередь, истец заявил, что причина такой поздней подачи иска — стресс, негативное влияние связанных с «Nevermind» событий на психику и неспособность к труду, которые не остались в детстве и перетекли во взрослый возраст.

По словам Элдена, его законные опекуны никогда не разрешали использовать его фотографии, а тем более «коммерческую детскую порнографию с его изображением». В суд на группу он подавал трижды.

Мужчина называл свое появление на обложке «принуждением к коммерческим сексуальным действиям» и «инициативой по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации». Затем эту часть обвинения адвокаты убрали.

Герой обложки требовал от каждого из обвиняемых (участников группы Дейва Грола и Криста Новоселича, вдовы Кобейна Кортни Лав, управляющих имуществом фронтмена Nirvana, фотографа Кирка Уэддла, художественного руководителя Роберта Фишера, нескольких звукозаписывающих компаний) по 150 тыс. долларов в качестве компенсации и на оплату адвокатов. Кроме того, он хотел добиться запрета на дальнейшее распространение фото с «Nevermind».

Сам Элден несколько раз воссоздавал сцену с обложки, а на груди набил татуировку с надписью Nevermind. В большинстве интервью он говорил, что испытывает смешанные чувства от появления на пластинке.

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