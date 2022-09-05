Пол Маккартни впервые исполнил песню «Oh! Darling» на концерте в память о Тейлоре Хокинсе

Пол Маккартни впервые вживую исполнил песню The Beatles «Oh! Darling» на трибьют-концерте Foo Fighters в честь барабанщика Тейлора Хокинса, который скончался в марте во время тура группы по Южной Америке.

Музыкант исполнил «Oh! Darling» совместно с вокалисткой рок-группы The Pretenders Крисси Хайнд. «Боже, благослови Тейлора, мы с Крисси исполним здесь песню, которую я не исполнял с тех пор, как записал ее 100 лет назад, я никогда не пел ее дуэтом, но для вас мы сделаем это впервые», — сказал Маккартни.