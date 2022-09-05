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Пол Маккартни впервые исполнил песню «Oh! Darling» на концерте в память о Тейлоре Хокинсе
Вчера в 11:08

Пол Маккартни впервые вживую исполнил песню The Beatles «Oh! Darling» на трибьют-концерте Foo Fighters в честь барабанщика Тейлора Хокинса, который скончался в марте во время тура группы по Южной Америке.

Музыкант исполнил «Oh! Darling» совместно с вокалисткой рок-группы The Pretenders Крисси Хайнд. «Боже, благослови Тейлора, мы с Крисси исполним здесь песню, которую я не исполнял с тех пор, как записал ее 100 лет назад, я никогда не пел ее дуэтом, но для вас мы сделаем это впервые», — сказал Маккартни.

Концерт в честь Тейлора Хокинса включал в себя воссоединение Them Crooked Vultures и выступление таких артистов, как Вольфганг ван Хален, Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen, Джон Пол Джонс из Led Zeppelin, Джин Симмонс из Kiss, Никки Сикс из Mötley Crüe, Лиам Галлахер, Майли Сайрус, Pink, Крист Новоселич, Джош Хомм, Аланис Мориссетт, и многих других. На мероприятии также выступила дочь вокалиста Foo Fighters Дэйва Грола Вайолет, которая исполнила каверы на песни Джеффа Бакли «Last Goodbye» и «Grace».

В этот вечер за барабанной установкой играли Дэйв Грол, Трэвис Баркер (Blink-182), Джош Фриз, Руфус Тайгер Тейлор (The Darkness), 12-летняя Нэнди Бушелл и 16-летний сын Хокинса Оливер Шейн.

Сын Тейлора Хокинса за барабанной установкой.
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