«Энергоатом»: Запорожская АЭС второй раз в истории полностью отключилась от сети

Запорожская АЭС второй раз в истории оказалась полностью отключена от энергосети. Об этом в фейсбуке* сообщила украинская государственная компания «Энергоатом».

Там заявили, что в результате пожара, произошедшего из‑за обстрелов, была отключена последняя ЛЭП, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Из‑за этого был разгружен и отключен от сети 6-й энергоблок, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС.

О первом отключении Запорожской АЭС от сети «Энергоатом» сообщил 25 августа. Тогда без внешнего электричества остались два на тот момент работавших энергоблока. Системы автоматизации и безопасности станции сработали в штатном режиме. После восстановления электроснабжения в регионе один из блоков станции подключили к сети обратно.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Она расположена в Энергодаре. С начала марта станция, как и весь город, находится под контролем армии России.

В последние месяцы территория станции подвергается обстрелам. Украинская госкомпания «Энергоатом» обвиняет в них Вооруженные силы России. Российские официальные лица, в свою очередь, обвиняют в обстрелах ВСУ.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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