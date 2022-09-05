«Ему явно с нами не по пути»: Песков высказался о Максиме Галкине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в последнее время российские артисты запятнали свою репутацию непристойными заявлениями, после того как уехали из страны. Его слова передает ТАСС.

«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути», — сказал представитель Кремля.

В их числе он назвал юмориста Максима Галкина, который выступил против военных действий России на территории Украины. Песков также заявил, что не слышал подобных высказываний от его жены и народной артистки Аллы Пугачевой.

«Я не слышал ни одного [неприемлемого] заявления Аллы Пугачевой, а [ее] супруг — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», — отметил пресс-секретарь.

Песков заметил, что президент Владимир Путин «вполне нормально» относится к Пугачевой: «Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались».

Пугачева и Галкин покинули Россию после начала боевых действий на территории Украины. Их семья провела за рубежом полгода — сначала в Израиле, а затем в Латвии. 27 августа артистка вернулась обратно в страну, Галкин все еще находится за границей.