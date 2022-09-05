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09:44
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам тюрьмы
Вчера в 13:11

Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в совершении государственной измены по статье 275 УК. Суд также дополнительно назначил штраф в 500 тыс. рублей и два года ограничения свободы после освобождения. Адвокат Сафронова заявил, что защита обжалует приговор и будет добиваться его оправдания.

В органах юстиции заявили, что журналист сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только через 14 лет. «Сафронову засчитали в срок наказания 2 года, проведенные им в СИЗО. Так как он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, для УДО ему надо отбыть не менее двух третей срока», — отметил собеседник ТАСС.

Агентство подчеркивает, что этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы.

30 августа гособвинение запросило 24 года колонии для Сафронова, а также потребовало назначить журналисту двухлетнее ограничение свободы после освобождения, штраф в 500 тыс. рублей и конфискацию денежных средств, полученных якобы преступным путем.

С 7 июля 2020 года он находится в СИЗО. Тогда в ФСБ заявили, что Сафронов работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей данные, составляющие гостайну. Данные были якобы переданы в 2017 году через чешскую разведку и касались поставок вооружений в страны Африки и Ближнего Востока.

В окончательном обвинении экс-журналисту вменили еще один эпизод — передачу информации о российских Вооруженных силах в Сирии политологу Демури Воронину. Сафронову предлагали пойти на сделку со следствием и признать вину в обмен на срок в 12 лет, но он отказался.

Сафронов отрицает вину. Его бывшие коллеги и правозащитники связывают преследование Сафронова с его журналистской деятельностью (в «Ведомостях» и «Коммерсанте» он освещал военно-промышленный комплекс России и космическую отрасль).

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КоммерсантМосгорсудРоскосмосФСБНАТО
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Иван Сафронов
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