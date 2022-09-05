МИД: двое сотрудников российского посольства погибли в результате взрыва в Кабуле

Двое сотрудников российского посольства погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

Инцидент произошел сегодня, 5 сентября, в 10.50 по кабульскому времени. Взрывное устройство возле входа в здание дипломатической миссии привел в действие террорист-смертник.

«Нападавшего, прежде чем он смог достичь цели, опознала охрана российского посольства и открыла по нему огонь», — заявил глава полиции района, где находится посольство.

Личность боевика неизвестна. Источник РИА «Новости» сообщил, что взрыв произошел, когда сотрудник дипмиссии вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы. По предварительным данным собеседника агентства, всего пострадали 15–20 человек, включая афганских граждан.

В больнице Estiqlal в Кабуле, расположенной рядом с российским посольством, уточнили, что туда были доставлены 10 погибших и несколько получивших травмы. Восемь пострадавших госпитализировали, остальные были отпущены.

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