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Композитор Джон Уильямс представил часть саундтрека к фильму «Индиана Джонс-5»
Вчера в 14:17

Американский композитор Джон Уильямс во время своего ежегодного концерта «Маэстро кино» представил часть оригинального саундтрека к грядущему пятому фильму «Индиана Джонс». Об этом сообщает Variety.

Композиция под названием «Helena’s Theme» написана для персонажа Фиби Уоллер-Бридж. Уильямс описал ее героиню как «авантюристку, а также роковую женщину». «Она сильно разная… У нее своеобразная лирическая музыка, как у старой кинозвезды», — добавил он.

Ранее композитор, номинировавшийся на премию «Оскар» более 50 раз, намекнул в интервью Associated Press, что «Индиана Джонс-5» может стать его последним фильмом.

«В настоящее время я работаю над картиной „Индиана Джонс-5“, где Харрисон Форд — он немного моложе меня — объявил, что это будет его последний фильм. И я подумал: если Харрисон может это сделать, то, возможно, и я смогу», — сказал тогда Уильямс.

Он заметил, что фильмы-блокбастеры требуют шестимесячных обязательств, а на данном этапе жизни (композитору 90 лет) это слишком долго. Но он дал понять, что не перестанет заниматься музыкой: «Я не хочу, чтобы меня считали категорически отказавшимся от какой‑либо деятельности».

Премьера новой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. В нем снимаются Харрисон Форд, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Бойд Холбрук, Томас Кречман, Шонетт Рене Уилсон, Оливье Рихтерс и Тоби Джонс.

Режиссером ленты выступает Джеймс Мэнголд («Прерванная жизнь», «Логан»). Он же работает над фильмом как продюсер наряду с Кэтлин Кеннеди, Фрэнком Маршаллом, Саймоном Эмануэлем и Стивеном Спилбергом. Сценарий картины написали Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт и сам Мэнголд.

Пятый фильм станет началом новой киносерии. В ленте появятся новые персонажи — они станут центральными героями спин-оффов. Кроме того, у «Индианы Джонса» может появиться приквел с Крисом Праттом и анимационный сериал. Последний планирует выпустить стриминговый сервис Disney+. Харрисону Форду в мультипликационном проекте планируют предложить камео.

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Джон УильямсХаррисон ФордМадс МиккельсенАнтонио БандерасБойд ХолбрукТомас КречманТоби ДжонсДжеймс МэнголдКэтлин КеннедиФрэнк МаршаллСтивен СпилбергКрис Пратт
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