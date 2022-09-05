Суд аннулировал лицензию СМИ печатной версии «Новой газеты»

Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты». Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что лицензия отозвана в связи с непредставлением устава редакции в установленные законом о СМИ сроки, несмотря на направленные ранее предупреждения.

Представитель «Новой газеты» заявил, что РКН посчитал нарушением непредоставление устава после изменений в составе учредителей в 2006 году. По его словам, смена учредителя не означает, что газета начала работать в качестве нового СМИ.

Главред издания Дмитрий Муратов назвал решение ничтожным, заказным и политическим. Он добавил, что «Новая газета» будет обжаловать его.

15 сентября Верховный суд рассмотрит иск ведомства о прекращении деятельности сайта издания.

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ, отметила тогда газета.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.

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