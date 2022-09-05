Сергей Шнуров заявил, что группе «Ленинград» запретили выступать в Петербурге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что его коллективу запретили выступать в Петербурге — родном городе артиста. Об этом сообщил портал MSK1.ru.

В разговоре с изданием Шнуров пояснил, что к отменам концертов в городе привела его пикировка с губернатором Александром Бегловым. «Ленинград» упоминал политика в ряде своих песен, критикуя и высмеивая его деятельность.

«Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить», — прокомментировал Шнуров.

Он высказался против не только отмены выступлений «Ленинграда», но и других музыкантов. При этом Шнуров ушел от вопроса, комфортно ли ему в целом выступать в России сейчас.

«Слова „комфорт“ и „я“ — это взаимоисключающие понятия. Все знают, что я человек конфликтный. Я человек некомфортный», — сказал артист.

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