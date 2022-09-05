Брендан Фрейзер не смог сдержать слез во время оваций на венецианской премьере фильма «Кит»

На 79-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кит» Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли. Об этом сообщает Variety.

Возвращение Фрейзера в Голливуд было встречено шестиминутными овациями. Актер, который сыграл 270-килограммового гея, прикованного к инвалидному креслу, не смог сдержать слез.

Во время аплодисментов Фрейзер несколько раз обнял режиссера. В какой‑то момент он попытался покинуть зал, но овации были настолько громкими, что он остался и поклонился.

Variety пишет, что среди зрителей были замечены Фиби Уоллер-Бридж, Ник Кролл и сотрудница Хиллари Клинтон Хума Абедин, которая «пролила столько же слез, сколько и Фрейзер». Многие зрители в кинозале также достали носовые платки во время финальных сцен фильма.

Картина «Кит» основана на одноименной пьесе Сэмюэля Д.Хантера, рассказывает о Чарли, мужчине средних лет и весом 270 килограмм. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью после того, как бросил семью ради любовника-гея, который позже умер. Он набрал большой вес из‑за переедания, вызванного горем утраты. В фильме снялись Сэди Синк, Хон Чау, Саманта Мортон и Тай Симпкинс.

Чтобы исполнить эту роль, Фрейзер носил протез, который прибавлял ему от 20 до 130 килограмм веса. Он проводил по шесть часов в гримерке, чтобы полностью перевоплотиться в своего персонажа.

«У меня появились мышцы, о которых я и не подозревал. Я даже ощущал головокружение в конце дня, когда все приспособления снимались: это было похоже на то, как если бы я сошел с причала на лодку в Венеции. Это [чувство] волнообразности. Это дало мне возможность почувствовать людей с таким же телосложением. Нужно быть невероятно сильным человеком, психически и физически, чтобы жить в этом физическом существе», — сказал Фрейзер журналистам на пресс-конференции в Венеции.

Брендан Фрейзер получил широкую известность после выхода в 1997 году фильма «Джордж из джунглей» и франшизы «Мумия». Однако в 2010-х годах он отказался от статуса ведущего актера и стал играть менее значительные роли.