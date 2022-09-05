МИД России запретил въезд в страну Бену Стиллеру и Шону Пенну

Министерство иностранных дел России дополнило список граждан Соединенных Штатов, которым запрещен въезд на российскую территорию — в опубликованном сегодня, 5 сентября, списке указаны 25 фамилий.
Среди прочих в него попали:
— актеры Бен Стиллер и Шон Пенн;
— министр торговли Джина Раймондо;
— члены Республиканской партии Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт;
— члены Демократической партии Кирстен Синема и Марк Келли;
— исполнительный директор фондов «Открытое общество»* Томас Перриелло.
С учетом обновлений под российскими санкциями теперь находятся 1073 гражданина Соединенных Штатов Америки.
*«Открытое общество» признано нежелательной организацией на территории России.
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