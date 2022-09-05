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09:44
МИД России запретил въезд в страну Бену Стиллеру и Шону Пенну
Вчера в 12:34

Министерство иностранных дел России дополнило список граждан Соединенных Штатов, которым запрещен въезд на российскую территорию — в опубликованном сегодня, 5 сентября, списке указаны 25 фамилий.

Среди прочих в него попали:

— актеры Бен Стиллер и Шон Пенн;

— министр торговли Джина Раймондо;

— члены Республиканской партии Патрик Туми, Майкл Раундс, Кевин Крамер и Ричард Скотт;

— члены Демократической партии Кирстен Синема и Марк Келли;

— исполнительный директор фондов «Открытое общество»* Томас Перриелло.

С учетом обновлений под российскими санкциями теперь находятся 1073 гражданина Соединенных Штатов Америки.

*«Открытое общество» признано нежелательной организацией на территории России.

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теги
МИД РоссииРеспубликанская партия СШАДемократическая партия США
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