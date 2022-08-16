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Новости
Шевчука оштрафовали за дискредитацию ВС, Ozon открыл новый склад и другие новости дня
20:20
Дайджест
Латвия будет продлевать временный ВНЖ россиянам только в редких случаях
20:17
Ozon открыл новый склад в Подмосковье
19:27
Элизабет Бэнкс просит Сигурни Уивер сделать ей аборт в трейлере «Звоните Джейн»
19:23
Эзра Миллер признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Он начал лечение
18:27
Масло Черного Тмина выступит с первым за несколько лет сольным концертом
18:20
Rotten Tomatoes Trailers/YouTube
В сети появился трейлер фильма «Бандит» с Мелом Гибсоном и Джошем Дюамелем
17:59
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
17:45
На фестивале Motherland выступят «Аффинаж», PALC и «Комсомольск»
17:20
Мессенджер Signal сообщил об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей
17:20
Полиция задержала расследователя «Московского комсомольца» Льва Сперанского
17:08
Kārlis Dambrāns/Flickr
Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам
17:07
ВЦИОМ: для комфортной жизни россияне хотят пенсию в размере 40 тыс. рублей. Сейчас в 2,3 раза меньше
16:26
Nickelodeon обвинили в сексуализации Арианы Гранде, когда она снималась в детских шоу
16:25
Еще один посмертный релиз MF Doom: куплет покойного рэпера появился в треке Sonnyjim и The Purist
16:20
Ростуризм передумал создавать государственный аналог Booking, чтобы «не подменять собой бизнес»
16:11
Швейцарская Lindt полностью уходит с российского рынка
15:20
OSCE Parliamentary Assembly/Flickr
Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян с 1 сентября
15:20
В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель»
15:09
«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «Кидс Комбо»
14:47
Дайджест
Шевчука оштрафовали за дискредитацию ВС, Ozon открыл новый склад и другие новости дня
Сегодня в 17:20

Лидера «ДДТ» Юрия Шевчука признали виновным по делу о дискредитации армии. Музыканта оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Активистка «Другой России» Земфира Сулейманова погибла в ДНР, где занималась гуманитарной помощью. Она подорвалась на противопехотной мине «Лепесток».

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, и телеграм-каналы с недостоверной информацией. Следом был оштрафован Twitch на 2 млн рублей за неудаление ролика о Буче.

Финляндия в 10 раз сократит число выдаваемых россиянам туристических виз с 1 сентября. Соответствующее предложение выдвинул МИД, правительство его утвердило.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. К ним относятся области, где этот показатель превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей за неделю.

Ozon открыл новый склад в подмосковном Пушкино — он возьмет на себя нагрузку вместо сгоревшего склада под Истрой. Там будут храниться все категории товаров, кроме книг, одежды и сумок, задействовано будет 152 тыс. квадратных метров.

Сеть «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию новых товарных знаков. В их числе «Кола — и точка» и «ТочкаКола» (для замены Coca-Cola), а также «Кидс Комбо» (аналог Happy Meal).

Ростуризм отказался от идеи создания государственного аналога Booking.com. В ведомстве заявили, что в стране и так существует около 90 подобных сервисов и властям не стоит конкурировать с существующим бизнесом.

Поклонники Арианы Гранде обвинили Nickelodeon и продюсера Дэна Шнайдера в «сексуализации и инфантилизации» артистки во время ее участия в детском телесериале «Виктория — победительница». На тот момент ей было 16 лет.

Эзра Миллер начал проходить лечение в связи с проблемами, связанными с его психическим состоянием. Актер признался, что страдает от «комплексных проблем с ментальным здоровьем» и хочет вернуться к здоровой и продуктивной жизни.

Вышел трейлер фильма «Бандит» про реального преступника Роберта Уайтмена, ограбившего более 50 банков в Канаде. Главную роль исполнил Джош Дюамель, также в ленте снялся Мел Гибсон.

В трейлере «Звоните Джейн» героиня Элизабет Бэнкс просит сделать ей аборт. Актриса играет домохозяйку 1960-х годов, чья жизнь оказывается под угрозой из‑за беременности.

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Юрий ШевчукМел ГибсонДэн ШнайдерЭзра МиллерДжош ДюамельЭлизабет Бэнкс
теги
РоспотребнадзорCoca-ColaРостуризм
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