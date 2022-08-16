Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян с 1 сентября

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна в 10 раз сократит число туристических виз для россиян по сравнению с нынешним уровнем. Слова главы финского МИДа передает ТАСС.

Предложение министерства иностранных дел утверждено правительством республики. Хаависто уточнил, что изменения вступят в силу с 1 сентября.

Кабмин Финляндии предложил также ввести новый тип гуманитарной визы для россиян для облегчения поездок гражданским активистам и журналистам.

Ранее сегодня, 16 августа, Хаависто заявил, что страна ежедневно рассматривает около 1000 заявок на визы из России. Исходя из утвержденной цифры, в будущем Финляндия будет обрабатывать порядка 100 заявок в день.

По словам министра, приоритет МИД республики будет отдавать заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Он добавил: «Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным».

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила за ограничение выдачи россиянам туристических виз на уровне Евросоюза. Пекка Хаависто поддержал такую позицию.

Согласно опросу газеты Yle, 58% жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. За продолжение выдачи разрешений выступили 24% респондентов.

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