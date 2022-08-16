Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию ролика о Буче

Суд в Москве оштрафовал стриминговую площадку Twitch за публикацию ролика о Буче, передает ТАСС. Это видео признано в России запрещенной информацией.

Twitch осудили за отказ удалить стрим, который вела жительница Украины из города. Наказание назначил мировой судья Тимур Вахрамеев, который незадолго до этого оштрафовал Telegram на 4 млн рублей по той же самой статье.