Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию ролика о Буче

Суд в Москве оштрафовал стриминговую площадку Twitch за публикацию ролика о Буче, передает ТАСС. Это видео признано в России запрещенной информацией.
Twitch осудили за отказ удалить стрим, который вела жительница Украины из города. Наказание назначил мировой судья Тимур Вахрамеев, который незадолго до этого оштрафовал Telegram на 4 млн рублей по той же самой статье.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала к блокировке Twitch до начала нового учебного года, чтобы оградить школьников от запрещенного контента.
В средине июля Роскомнадзор обязал поисковики указывать пользователям о том, что стриминговый сервис нарушает законы страны. В июне Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.
25 июля общественная организация «Центр интернет-технологий» попросила ФАС возбудить дело против Twitch из‑за блокировки российских стримеров и приостановки выплат авторам на карты российских банков.