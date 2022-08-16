Nickelodeon обвинили в сексуализации Арианы Гранде, когда она снималась в детских шоу

Поклонники Арианы Гранде обвинили Nickelodeon в «сексуализации и инфантилизации» артистки во время ее участия в детском сериале «Виктория-победительница». Об этом заговорили после откровений бывшей коллеги звезды Дженнет МакКарди, которые она сделала в своих мемуарах «Я рада, что моя мама умерла».

В книге подробно описаны ее тяжелые и травматичные отношения с матерью, а также жестокое обращение на съемочной площадке и эксплуатация со стороны Nickelodeon и продюсера Дэна Шнайдера.

Она утверждала, что во время съемок сериала «АйКарли» продюсер заставлял ее употреблять алкоголь для расслабления, массировал плечи против ее желания, а также заставлял семь раз переснимать первый поцелуй на экране, который также был ее первым поцелуем в жизни. По словам МакКарди, она чувствовала, что ее сексуализировали и фотографировали в бикини во время примерки гардероба.

Многие поклонники были шокированы откровениями звезды детских шоу. Ряд пользователей счел, что Гранде также стала жертвой Nickelodeon во время съемок сериалов «Сэм и Кэт» и «Виктория-победительница» — спин-оффов «Ай Карли».

В твиттере всплыла ранее опубликованная подборка сцен с Гранде в роли Кэт на ныне несуществующем сайте сети TheSlap, который был запущен Nickelodeon одновременно с ситкомом «Виктория-победительница». На нем публиковались эксклюзивные кадры с героями вне сериала.

«Давайте не будем забывать, что Ариана сама является жертвой жуткого поведения Дэна Шнайдера. Вот почему она больше не говорит о роли Кэт Валентайн. Они сексуализировали и инфантилизировали ее», — прокомментировал видео твиттер-аккаунт Veronasfilm.

В ролике Гранде в возрасте 16 лет отыгрывает разные сценарии, в которых прослеживается сексуальный подтекст. Так, в видео она засовывает большой палец ноги в рот и обсасывает его, пытается со стонами «выжать сок из картофеля» продолговатой формы, засовывает пальцы рук в рот, лежа льет себе на грудь и лицо воду, в то время как камера снимает ее сверху вниз.

«Просто для развлечения я скажу три предложения, которые никто не произносил раньше за всю историю человечества. Предложение номер один: „О, чувак, мой язычок застрял между пальцами этого хомяка“. Вот видишь, это никогда не могло случиться, потому что язычок — это та качающаяся штука в задний части твоего горла», — говорит артистка, засовывая себе пальцы в рот.

Также в твиттере опубликовали отрывок из сериала, в котором персонажа Гранде обстреливает толпа мужчин из водных пистолетов, в то время как она одета только в бикини и короткие шорты.

«Это абсолютно отвратительно. Как взрослый человек, наблюдающий это сейчас, вы можете точно сказать, что они делали. Я надеюсь, что она расскажет об этом, люди, безусловно, поддержат ее»

«Представьте себе, что за камерой — съемочная группа, состоящая из мужчин среднего возраста. Режиссер, звукооператоры, оператор. Плюс они должны были придумать все это в своих головах и в сценарных комнатах»

«У меня есть теория, что миллиардеры готовы платить Дэну за то, чтобы их фетиши появились в его шоу. Иногда я вижу в передачах что‑то странно сексуальное, но очень специфическое»

«Вместо того чтобы преследовать Ариану или Дженнетт, мы должны кричать во весь голос о жестоком обращении с детьми, которое происходит в Nickelodeon, Disney и других компаниях, где много детей-актеров. Подобных историй слишком много. Индустрия должна измениться»

Дэн Шнайдер покинул канал в 2018 году, а три года спустя New York Times заявила, что Nickelodeon разорвал с ним отношения после внутреннего расследования. В ходе него были обнаружены доказательства словесных оскорблений в адрес его коллег.

В этом же материале продюсер ответил на обвинения в сексуализации детей-актеров в своих шоу. Он сказал, что эти утверждения «смехотворны», и настоял на том, что «комедия была совершенно невинной».

«У меня не было бы дружбы и постоянной преданности стольких авторитетных людей, если бы я плохо обращался со своими актерами любого возраста, особенно с несовершеннолетними», — заключил тогда Шнайдер.

Гранде редко обсуждает период съемок в сериалах Nickelodeon. Но в 2020 году она принимала участие в праздновании 10-летнего юбилея «Виктории-победительницы».

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