Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии России

Советский суд Уфы признал лидера «ДДТ» Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации армии и оштрафовал его на 50 тыс. рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Башкортостана.

Шевчука на заседании не было. Его адвокат Александр Передрук объяснил, что музыкант находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом.

Юрист Павел Чиков опубликовал антивоенное заявление, которое Шевчук передал в суд. В нем говорится, что артист всегда выступал против военных конфликтов во всем мире и считает правильным решать политические кризисы дипломатией. Песня «Не стреляй» была написана в 1980 году, отметил Шевчук.

Защита Шевчука будет обжаловать приговор. Кроме того, она попросила суд отправить запрос в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли статья о дискредитации армии конституции: данная норма «предполагает привлечение к административной ответственности фактически за любое выражение критического мнения об использовании вооруженных сил», заявила защита.

«Тем самым она подрывает идеологическое многообразие как основу конституционного строя России, подавляет свободу мысли и слова, что не соответствует» конституции, считает сторона Шевчука. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

18 мая на концерте в Уфе Шевчук выступил с антивоенным заявлением и рассказал о понимании родины.

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