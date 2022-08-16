Элизабет Бэнкс просит Сигурни Уивер сделать ей аборт в трейлере «Звоните Джейн»

В сети появился трейлер драмы «Звоните Джейн», рассказывающей об активистках, которые помогали американским женщинам с абортами в конце 1960-х годов. Видео опубликовали на ютьюб-канале RoasdideFlix.

Ролик представляет Элизабет Бэнкс («Человек-паук», «Голодные игры») в образе типичной домохозяйки из Чикаго по имени Джой, беременность которой оказывается угрозой для ее жизни. Когда мужчины-врачи отказывают женщине в аборте, она решает найти помощь вне легальных организаций.

Джой находит объявление некой Джейн, которая консультирует беременных девушек. Джейн оказывается не конкретным человеком, а группой женщин, подпольно прерывающих опасные и нежелательные беременности.

Героиню вдохновляют активистки, и она присоединяется к их организации. Джой рискует своей устроенной спокойной жизнью, чтобы помогать женщинам в тех случаях, когда здравоохранение игнорирует их нужды.

Союзницами Джой становятся в числе прочих Вирджиния, роль которой исполнила Сигурни Уивер («Чужой», «Аватар»), и Гвен. Последнюю в фильме сыграла Вунми Мосаку, известная по сериалам «Мы владеем этим городом» и «Страна Лавкрафта».

Режиссером «Звоните Джейн» выступила номинантка на премию «Оскар» Филлис Надж, снявшая ленту «Миссис Харрис» и написавшая сценарий «Кэрол». Релиз картины намечен на 28 октября.

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