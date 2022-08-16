Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить бот с данными о российских военных на Украине

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить бот «Ищи своих», раскрывающий личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, и телеграм-каналы с недостоверной информацией. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по административной статье о неудалении контента, подлежащего удалению. Наказание назначил мировой судья Тимур Вахрамеев. Суд прошел без участия представителей Telegram.

Сначала претензии к Telegram возникли у Роскомнадзора. Ведомство также просило удалить каналы с призывами выходить на акции против спецоперации и с недостоверными сведениями о потерях российских военных, но получило отказ.

В 2021 году Telegram уже штрафовали на десятки миллионов рублей за неудаление противоправного контента, которым посчитали призывы на акции протеста. Штрафы за неудаление также получали Facebook*, «ВКонтакте» и Twitter.

* Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

расскажите друзьям