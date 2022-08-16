В ДНР погибла активистка «Другой России» Земфира Сулейманова. Она подорвалась на противопехотной мине «Лепесток», сообщил ТАСС координатор незарегистрированной партии Михаил Аксель.

«Она занималась гуманитарной помощью на Донбассе, в частности развозила продуктовые наборы, лекарства», — сказал он. Сулейманова ехала в машине, под Донецком автомобиль наскочил на мину, водитель выжил.

Аксель уточнил, что травмы оказались несовместимы с жизнью и врачи не смогли спасти Сулейманову. Девушку похоронят в Нижнем Новгороде.

В телеграм-канале партии отмечается, что Сулейманова была также журналисткой.

Утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели «репортера российского телеканала RT» в результате подрыва на «Лепестке». RT опроверг гибель своей сотрудницы, а ТАСС позже уточнил, что речь идет о Сулеймановой.

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