Ozon открыл новый склад в Подмосковье

Российский маркетплейс Ozon открыл новый склад в подмосковном городе Пушкино, который заберет на себя нагрузку вместо сгоревшего склада под Истрой. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам — и вот оно: склад в Пушкино под Москвой ждет ваши товары», — пишет Ozon.

Изначально планировалось, что на этом складе разместят только продукты питания. Однако в итоге там будут храниться все товары, кроме книг, одежды и сумок.

Сейчас на складе в Пушкино задействовано 52 тыс. квадратных метров от всей площади. Осенью будет открыт весь склад, и места там будет гораздо больше — 152 тыс. квадратных метров.

«Единственный нюанс — пока в Пушкино можно привезти товары только самостоятельно, поставки кросс-докингом и через распределительный центр планируем открыть в течение 10 дней. Сообщим, когда все будет готово», — отмечается в сообщении.

Пожар на складе Ozon в Истринском районе произошел 3 августа. Ущерб составил более 10 млрд рублей, однако склад и его содержимое были застрахованы в общей сложности на 17 млрд рублей.