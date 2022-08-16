Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах, где показатель заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей за неделю. Сообщение службы появилось на официальном сайте.

Рекомендовано носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Ведомство не уточняет, какие регионы нововведения затрагивают уже сейчас.

Роспотребнадзор направил соответствующее письмо в местные представительства. Глава службы Анна Попова поручила проработать рекомендации с региональными органами власти.

С 8 по 14 августа средний показатель заболеваемости в России составил 119,71 случаев на 100 тыс. населения — это почти на 50% больше, чем неделей ранее, подсчитали в ведомстве. Превышение средних показателей зарегистрировано в 18 регионах.

Всего в стране за сутки выявлено 23 909 новых случаев COVID-19, передает оперативный штаб. Неделей ранее это число составляло 16 325. При этом на протяжении последних двух дней заболеваемость снижается: 14 августа зарегистрировали 28 982 заболевших, 15-го — 25 273.

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