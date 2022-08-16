Ростуризм передумал создавать государственный аналог Booking, чтобы «не подменять собой бизнес»

Правительство России отказалось от идеи создания государственного аналога сервиса по поиску жилья Booking.com, проект которого разрабатывался с марта вместе с Ростуризмом, Минцифры и «экспертным сообществом». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

В ведомстве отметили, что в России сейчас работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов. В их числе «Островок», «Яндекс Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101Hotels.com и другие.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — заявили в Ростуризме.

Как отмечает Ростуризм, после ухода с российского рынка иностранных компаний их востребованность выросла в несколько раз. Так, доля Booking в запросах сократилась с 70 до 24%, а «Островка» (самого популярного на данный момент российского сервиса) увеличилась с 6 до 34%.

Booking.com — крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья. На карте Booking представлено около 30 млн соответствующих объектов. По оценкам экспертов, до марта 2022 года доля сервиса на российском рынке составляла от 60 до 70%.

4 марта Booking.com приостановил предоставление услуг в России из‑за возрастающей «сложности ведения бизнеса в регионе». За день до этого о подобном решении сообщил Airbnb.

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