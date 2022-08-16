Реклама
Новости
Nickelodeon обвинили в сексуализации Арианы Гранде, когда она снималась в детских шоу
16:25
Еще один посмертный релиз MF Doom: куплет покойного рэпера появился в треке Sonnyjim и The Purist
16:20
Ростуризм передумал создавать государственный аналог Booking, чтобы «не подменять собой бизнес»
16:11
Швейцарская Lindt полностью уходит с российского рынка
15:20
OSCE Parliamentary Assembly/Flickr
Финляндия в 10 раз сократит число туристических виз для россиян с 1 сентября
15:20
В Петербурге завершились съемки сериала «Азазель»
15:09
«Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Кола — и точка» и «Кидс Комбо»
14:47
Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию ролика о Буче
13:58
Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации армии России
13:38
В ДНР погибла активистка «Другой России» Земфира Сулейманова
13:15
Wildberries вернул на сайт англоязычный логотип — слова «Ягодки» там больше нет
13:13
Скриншот видео из телеграм-канала «Подъем»
На севере Крыма взорвались боеприпасы. Минобороны назвало это диверсией
Обновлено в 12:57
«Интерфакс»: IKEA решила ликвидировать дочернюю компанию, управляющую магазинами в России
12:40
Скульптура Урса Фишера «Большая глина № 4» останется около здания «ГЭС-2» на неопределенный срок
12:11
Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить бот с данными о российских военных на Украине
11:58
В России домашних кошек почти в 8 раз больше, чем собак
11:32
Из соцсетей A$AP Rocky
A$AP Rocky предъявили обвинение в нападении со стрельбой на бывшего соратника по A$AP Mob
11:31
Из HBO и HBO Max уволят 14% штата — это около 70 человек
10:17
Фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит работу в России под названием «Семья вместе»
10:05
Автору канала «Протестный МГУ» продлили арест до 3 февраля
02:03
Ростуризм передумал создавать государственный аналог Booking, чтобы «не подменять собой бизнес»
Сегодня в 13:11

Правительство России отказалось от идеи создания государственного аналога сервиса по поиску жилья Booking.com, проект которого разрабатывался с марта вместе с Ростуризмом, Минцифры и «экспертным сообществом». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ростуризм.

В ведомстве отметили, что в России сейчас работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов. В их числе «Островок», «Яндекс Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101Hotels.com и другие.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — заявили в Ростуризме.

Как отмечает Ростуризм, после ухода с российского рынка иностранных компаний их востребованность выросла в несколько раз. Так, доля Booking в запросах сократилась с 70 до 24%, а «Островка» (самого популярного на данный момент российского сервиса) увеличилась с 6 до 34%.

Booking.com — крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья. На карте Booking представлено около 30 млн соответствующих объектов. По оценкам экспертов, до марта 2022 года доля сервиса на российском рынке составляла от 60 до 70%.

4 марта Booking.com приостановил предоставление услуг в России из‑за возрастающей «сложности ведения бизнеса в регионе». За день до этого о подобном решении сообщил Airbnb.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
РостуризмПравительство РФ
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение