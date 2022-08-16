Эзра Миллер признался, что имеет проблемы с психическим здоровьем. Он начал лечение

Американский актер Эзра Миллер, известный по фильмам «Отряд самоубийц» и «Фантастические твари», заявил, что начал лечение в связи с психическими проблемами. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.

Миллер признался, что страдает от комплексных проблем с психическим здоровьем и недавно пережил серьезный кризис в связи с этим. Это позволило артисту осознать, что ему необходима специализированная помощь.

«Я хочу извиниться перед всеми, кого я потревожил и расстроил своим недавним поведением. Я намерен проделать всю необходимую работу, чтобы вернуться к здоровой, безопасной и продуктивной стадии в моей жизни», — сказал актер.

Миллер сделал это заявление после череды громких скандалов с его участием. В марте 2022 года актера арестовали за нападение на посетителей бара на Гавайях. Тогда же в сети вспомнили о видео 2020 года, в котором Миллер душит девушку.

В июне суд запретил актеру приближаться к 12-летнему мальчику, чья мать обвинила Миллера в домогательствах к ее небинарному сыну. В том же месяце экоактивисты Чейз Айрон Айз и Сара Джампинг Игл попросили суд защитить их дочь от угроз и насилия со стороны Миллера. Актер познакомился с ней, когда девушке было 12 лет, и, по словам родителей, пытался контролировать ее при помощи алкоголя и наркотиков. Сама девушка отвергает обвинения против Миллера.

В начале августа актера обвинили в краже со взломом. По данным полиции штата Вермонт, Миллер незаконно проник в частных дом в городе Стэмфорд и похитил несколько бутылок с алкоголем. Миллеру предписали явиться на слушание по делу — оно назначено на 26 сентября.

В связи со скандалами студия Warner Bros., по информации Rolling Stone, поставила на паузу все проекты с участием Миллера. Screen Rant сообщал, что актер принял участие в съемке дополнительных сцен «Флэша» — возможно, они потребовались, чтобы сократить экранное время Миллера в фильме.

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