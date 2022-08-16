Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию новых товарных знаков, пишет РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Компания хочет зарегистрировать названия «Кола — и точка» и «ТочкаКола» в категории газированных напитков, а «Кидс Комбо» — для игрушек, продуктов и газированных напитков. Последний товарный знак может заменить наименование Happy Meal, предназначенное для детских наборов с игрушкой в ассортименте «Макдоналдса».

В компании подтвердили РБК, что выбирают название для напитка, который заменит Coca-Cola, при этом сам напиток пока не выбрали.

15 августа РБК писал, что «Вкусно — и точка» подала заявки на товарный знак «Айс де Люкс» для аналога мороженого «Макфлурри», а также «Биф Хит» и «Биг Хит» для бургера «Биг Мак». Так компания убирает ассоциацию с брендом «Макдоналдс».

Обе позиции были временно выведены из меню. В случае «Биг Мака» возникла задача по замене оригинального соуса в бургере на аналогичный с использованием других ингредиентов. При приготовлении мороженого «Макфлурри» «Макдоналдс» использует запатентованную технологию флурринг (проворачивание ложки в мороженом) — ее также заменят.

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