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В сети появился трейлер фильма «Бандит» с Мелом Гибсоном и Джошем Дюамелем
Сегодня в 14:59

В сети появился трейлер фильма «Бандит», главные роли в котором сыграли Мел Гибсон и Джош Дюамель. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

Режиссером картины выступил Аллан Ангар. Он рассказал реальную историю канадского преступника Роберта Уайтмена, чьей жизни посвящен роман Роберта Накла и Эда Арнольда «Летающий бандит».

Дюамель исполнил роль грабителя банков, сбежавшего из тюрьмы в США и пересекшего границу с Канадой. Гибсон предстал в образе его криминального партнера. Также в фильме снялись Элиша Катберт, Оливия Д’Або и Нестор Карбонелл.

Действие разворачивается в 1980-х годах. После встречи с девушкой по имени Андреа, Уайтмен решает вернуться к воровству, чтобы обеспечить возлюбленной образ жизни, о котором та мечтает. Помешать преступнику пытается детектив Джон Снайдс.

«„Бандит“ выглядит так же, как и такие фильмы, как „Ограбление на Бейкер-стрит“ или „Одиннадцать друзей Оушена“, с напряженной историей, которая находит баланс с юмористическими моментами», — отметил Screen Rant.

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