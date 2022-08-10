Дело о фейках против Овсянниковой, убийство порноактрисы в Петербурге и другие новости дня

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Сегодня в 17:26

Евросоюз и Великобритания полностью прекратили импортировать российский уголь. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта этого сырья на сумму 8 млрд евро в год.

В то же время Евросоюз разрешил Литве перевозить российский уголь и другое твердое топливо в Калининград по железной дороге, несмотря на вступившие в силу санкции. Однако объем перевозок будет ограничен.

Крупнейший грузовой авиаперевозчик России, группа «Волга-Днепр», уволит примерно половину пилотов в принадлежащих ей компаниях. Речь идет о практически всех пилотах, управлявших самолетами Boeing, — это более 200 человек.

Утром в доме бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой прошел обыск по уголовному делу о фейках про Российскую армию. По словам адвоката журналистки, поводом для возбуждения дела послужил ее июльский пикет на Софийской набережной в Москве.

Суд Москвы оштрафовал на 350 тыс. рублей «Новую газету» по статье о распространении СМИ заведомо недостоверной информации. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Правозащитники, ученые и деятели культуры создали петицию с призывом к Владимиру Путину. Они попросили российского президента поспособствовать вводу моратория на смертную казнь в ДНР.

В Петербурге нашли убитой 26-летнюю порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман. Предварительно девушка скончалась от многочисленных ножевых ранений.

Dior подписал новый контракт с Джонни Деппом — предыдущий был расторгнут из-за его судебных разбирательств с Эмбер Херд. Актер снова станет лицом парфюма Sauvage.

Pixies выпустили трек «Vault of Heaven» и показали клип на него. В видео Зорро в плавках и на игрушечном коне отправляется в Голливуд.

Байопик База Лурманна вдвое увеличил количество гитаристов, разучивающих песни Элвиса Пресли. Наиболее популярными композициями стали «Jailhouse Rock», «Heartbreak Hotel» и «Burning Love».

Вышел новый трейлер черной комедии «Меню» с Аней Тейлор-Джой, Николасом Холтом и Рэйфом Файнсом в главных ролях. В видео возлюбленные Тайлер и Марго приезжают на уединенный остров, где находится самый загадочный ресторан в мире.

18 августа в российский прокат выйдет комедия 1995 года «Ширли-мырли». Специально для этого фильм Владимира Меньшова был отреставрирован в формате 4К.

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Владимир ПутинМарина ОвсянниковаДжонни ДеппЭлвис ПреслиНиколас ХолтВладимир Меньшов
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