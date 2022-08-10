ЕС разрешил Литве перевозить российский уголь в Калининград по железной дороге, несмотря на санкции

Евросоюз разрешил Литве перевозить российский уголь и другое твердое топливо в Калининград по железной дороге, несмотря на вступившие в силу санкции. Однако объем перевозок будет ограничен, сообщает агентство BNS.

С января по май из России в Калининград через Литву был перевезен 1 млн тонн угля. В Еврокомиссии пояснили, что Литва продолжит транспортировку твердого топлива, но объем транзитных грузов в 2022 году должен рассчитываться, исходя из среднего количества грузов, перевезенных в 2019–2021 годах.

Официальный представитель Литовских железных дорог Котрина Дзикарайте заявила, что отклоняется не более 5% заявок на перевозку подсанкционных товаров в этом направлении.

С 1 августа в странах Евросоюза действует эмбарго на российский уголь. До 10 августа действовал переходный период, когда закупки российского угля были разрешены, однако он закончился и теперь европейские государства увеличивают поставки из Казахстана.