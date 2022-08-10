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Правозащитники призвали Путина предложить Пушилину ввести мораторий на смертную казнь в ДНР

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:18

Правозащитники, ученые и деятели культуры создали петицию с призывом к Владимиру Путину. Они попросили российского президента поспособствовать вводу моратория смертной казни в ДНР.

Петиция появилась на Change.org. Ее авторы призывают Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину «распространить мораторий на применение смертной казни».

«Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике», — говорится в начале петиции.

Следом авторы делают исторические отсылки — к «памятникам русского светского права», которые «чуждались смертной казни и не знали ее вплоть до конца XIV века», к указу императрицы Елизаветы 1744 года об отмене смертной казни раньше, чем в Западной Европе, а также к записками адмирала Николая Мордвинова о «нравственном и всеобщем законе, воспрещающий убивать безоружного»», в том числе и осужденного.

Подписали петицию правозащитницы Зоя Светова и Ева Меркачева, члены Совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова и Александр Асмолов (заведует кафедрой психологии личности МГУ), академики РАН — физики Александр Чаплик и Николай Розанов, профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак, а также режиссер Александр Сокуров.

Подписанты подтвердили РБК, что они действительно имеют отношение к петиции, и прокомментировали ее. Меркачева сообщила, что письмо Путину отправили сегодня.

Я действительно подписывал это письмо. И действительно считаю, что смертная казнь на территории, где живут славянские народы, в том пространстве, где работает христианство, вообще недопустима.
Александр Сокуров
Режиссер
Я считаю, что в современном мире вообще не должно быть смертной казни, потому что часто бывают судебные ошибки. Не должно быть смертной казни, могут быть другие альтернативные наказания.
Зоя Светова
Правозащитница и журналистка
Это главный маркер расчеловечивания культуры, поэтому она [смертная казнь] недопустима ни в каких формах и нигде.
Александр Асмолов
Заведующий кафедрой психологии личности МГУ
Так как в Российской Федерации пока (и надеюсь, что так будет и дальше) смертной казни нет… Естественно во всех странах, которые сейчас находятся в непосредственном взаимодействии с Российской Федерацией, во всех новых республиках, как бы к ним не относиться, тоже бы хотелось, чтобы смертной казни не было.
Ярослав Кудрявцев
Физик

На странице петиции указано, что письмо также подписал Николай Сванидзе. Однако журналист это опроверг. Он согласен с посылом письма, но ему не нравится «не нравится его форма — такая челобитная государю».

9 июня суд в ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Днем ранее в республике отменили мораторий на смертную казнь.

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