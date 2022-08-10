Правозащитники призвали Путина предложить Пушилину ввести мораторий на смертную казнь в ДНР

Правозащитники, ученые и деятели культуры создали петицию с призывом к Владимиру Путину. Они попросили российского президента поспособствовать вводу моратория смертной казни в ДНР.

Петиция появилась на Change.org. Ее авторы призывают Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину «распространить мораторий на применение смертной казни».

«Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике», — говорится в начале петиции.

Следом авторы делают исторические отсылки — к «памятникам русского светского права», которые «чуждались смертной казни и не знали ее вплоть до конца XIV века», к указу императрицы Елизаветы 1744 года об отмене смертной казни раньше, чем в Западной Европе, а также к записками адмирала Николая Мордвинова о «нравственном и всеобщем законе, воспрещающий убивать безоружного»», в том числе и осужденного.

Подписали петицию правозащитницы Зоя Светова и Ева Меркачева, члены Совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова и Александр Асмолов (заведует кафедрой психологии личности МГУ), академики РАН — физики Александр Чаплик и Николай Розанов, профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак, а также режиссер Александр Сокуров.

Подписанты подтвердили РБК, что они действительно имеют отношение к петиции, и прокомментировали ее. Меркачева сообщила, что письмо Путину отправили сегодня.