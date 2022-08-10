Правозащитники призвали Путина предложить Пушилину ввести мораторий на смертную казнь в ДНР

Правозащитники, ученые и деятели культуры создали петицию с призывом к Владимиру Путину. Они попросили российского президента поспособствовать вводу моратория смертной казни в ДНР.
Петиция появилась на Change.org. Ее авторы призывают Путина предложить главе ДНР Денису Пушилину «распространить мораторий на применение смертной казни».
«Господин Президент! Владимир Владимирович! Нас очень тревожат сообщения о возможном скором исполнении смертных приговоров, вынесенных в Донецкой народной республике», — говорится в начале петиции.
Следом авторы делают исторические отсылки — к «памятникам русского светского права», которые «чуждались смертной казни и не знали ее вплоть до конца XIV века», к указу императрицы Елизаветы 1744 года об отмене смертной казни раньше, чем в Западной Европе, а также к записками адмирала Николая Мордвинова о «нравственном и всеобщем законе, воспрещающий убивать безоружного»», в том числе и осужденного.
Подписали петицию правозащитницы Зоя Светова и Ева Меркачева, члены Совета по правам человека при президенте России Наталия Евдокимова и Александр Асмолов (заведует кафедрой психологии личности МГУ), академики РАН — физики Александр Чаплик и Николай Розанов, профессора РАН — математик Александр Буфетов, физик Ярослав Кудрявцев, лингвист Светлана Бурлак, а также режиссер Александр Сокуров.
Подписанты подтвердили РБК, что они действительно имеют отношение к петиции, и прокомментировали ее. Меркачева сообщила, что письмо Путину отправили сегодня.
На странице петиции указано, что письмо также подписал Николай Сванидзе. Однако журналист это опроверг. Он согласен с посылом письма, но ему не нравится «не нравится его форма — такая челобитная государю».
9 июня суд в ДНР приговорил к смертной казни троих иностранцев: граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Их обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Днем ранее в республике отменили мораторий на смертную казнь.