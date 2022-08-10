В российский прокат выйдет отреставрированный фильм «Ширли-мырли»

18 августа на экраны российских кинотеатров выйдет восстановленная в формате 4К комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Мосфильм. Золотая коллекция».

«Благодаря качественной реставрации посетители кинотеатров смогут увидеть фильм в точных красках и звуке, которые закладывались автором», — рассказали представители канала.

Картина «Ширли-мырли» 1995 года рассказывает о братьях-близнецах, которые раньше никогда не знали друг о друге. По сюжету один стал цыганским бароном, другой — музыкантом с мировым именем, а третий — авторитетнейшим в СНГ вором и аферистом.

«Меньшов, пожалуй, как никто смог отразить сумбурность этого неоднозначного времени, посмеяться над наивным ожиданием чуда, которое только и может спасти Россию, показать срез всего общества: от проводницы поезда до „правнучки американского президента“, от вечного завсегдатая отделения милиции до музыканта с мировой известностью, от русских бандитов до миллионера-эмигранта», — подчеркнул директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое телевидение» Иван Кудрявцев, назвавший «Ширли-мырли» одной из самых ярких комедий из 90-х и о 90-х.

В киноленте снялись Валерий Гаркалин, Вера Алентова, Игорь Угольников, Армен Джигарханян, Инна Чурикова, Олег Табаков, Олег Ефремов, Нонна Мордюкова, Леонид Куравлев, Любовь Полищук, Ролан Быков и другие.