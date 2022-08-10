Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов

Российская грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит в принадлежавших ей компаниях AirBridgeCargo и «Атран» примерно половину пилотов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к группе.

Речь идет о практически всех пилотах, управлявших самолетами Boeing. Это более 200 сотрудников.

«Волга-Днепр» сохранила только несколько экипажей на случай, если получит разрешение от российского Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Сейчас группа продолжает полеты на российских самолетах Ан-124 и Ил-76. На данный момент это основная альтернатива Boeing для сохранения бизнеса.

Всего на начало года в AirBridgeCargo работали более 300 пилотов, в «Атран» — около 110. «Волга-Днепр» — крупнейший грузовой авиаперевозчик в России.