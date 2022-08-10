«Новую газету» оштрафовали на 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой слова

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тыс. рублей «Новую газету» за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщает ТАСС

Суд признал издание виновным в совершении административного правонарушение по части девятой статьи 13.15 КоАП о распространении СМИ заведомо недостоверной информации. О каком именно материале идет речь, не уточняется.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее суд оштрафовал «Новую газету» по аналогичной статье на 300 тыс. рублей. Максимальное наказание по ней — штраф 500 тыс. рублей.