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«Новую газету» оштрафовали на 350 тыс. рублей за злоупотребление свободой слова
Сегодня в 15:31

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 350 тыс. рублей «Новую газету» за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщает ТАСС

Суд признал издание виновным в совершении административного правонарушение по части девятой статьи 13.15 КоАП о распространении СМИ заведомо недостоверной информации. О каком именно материале идет речь, не уточняется.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее суд оштрафовал «Новую газету» по аналогичной статье на 300 тыс. рублей. Максимальное наказание по ней — штраф 500 тыс. рублей.

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