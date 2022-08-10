Гитаристы стали чаще разучивать песни Элвиса Пресли после выхода байопика База Лурманна

Американская компания Fender отметила рост числа гитаристов, разучивающих песни Элвиса Пресли после выхода в июне байопика База Лурманна. Об этом сообщает The Independent .

Издание подчеркивает, что количество людей, которые ищут песни Пресли для разучивания на платформе для обучения игры на гитаре Fender Play, удвоилось. Чаще всего пользователи выбирают такие композиции, как «Jailhouse Rock», «Heartbreak Hotel» и «Burning Love».

«Его [Элвиса] музыка до сих пор вдохновляет людей по всему миру начинать свои собственные музыкальные путешествия — и это видно по тому всплеску активности, который мы наблюдаем», — подчеркнул старший вице-президент по маркетингу Fender Макс Уоттс.

Фильм База Лурмана «Элвис» вышел на экраны 24 июня. Он рассказывает об отношениях музыканта с его менеджером и будущей супругой — Присциллой. Трейлер картины опубликован здесь.