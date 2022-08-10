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У Марины Овсянниковой прошел обыск по уголовному делу о фейках об армии

Виктория Шанина
Сегодня в 8:48

Утром 10 августа дома у бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой прошел обыск. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

По его словам, в Главном следственном управлении СКР против Овсянниковой завели уголовное дело по статье 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Захватов добавил, что силовики «вломились в дом» к журналистке и не разрешили дождаться адвоката, начав обыск до его приезда.

Адвокат также допустил, что журналистку могут арестовать. Он не ожидал возбуждения уголовного дела о фейках про армию.

«Может быть все что угодно. Не только домашний арест, ей могут избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Мы прогнозировали такой исход. Не могу сказать, что были к нему готовы, потому что к этому невозможно быть готовым», — сказал Дмитрий Захватов.

Ранее Марину Овсянникову дважды штрафовали за дискредитацию вооруженных сил России по части 1 статьи 20.3.3. КоАП. В первый раз журналистке назначили штраф в размере 50 тыс. рублей за высказывания у Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*. В августе ее оштрафовали на 40 тыс. рублей из‑за поста в фейсбуке**.

* Илья Яшин внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов.

** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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