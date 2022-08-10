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Трагический ужин в новом трейлере черной комедии «Меню»
Сегодня в 14:40

Searchlight Pictures выпустила новый трейлер к черной комедии «Меню». Премьера фильма намечена на 18 ноября.

В ролике влюбленные Тайлер и Марго отправляются на уединенный остров, где находится самый загадочный ресторан в мире. Тайлер — самый настоящий сноб в еде, и ему не терпится попробовать все блюда, которые шеф-повар Слоуик приготовил для особых гостей. Марго не в восторге от такого вечера, но идет в ресторан только потому, что знает, что это понравится ее молодому человеку.

Уже в ресторане гости узнают, что не все так просто. Так, в ролике показаны кадры, как люди бегут ночью по лесу и как персонал заведения режет своих клиентов.

В фильме снялись Аня Тейлор-Джой, Рэйф Файнс, Джанет МакТир, Николас Холт, Эйми Карреро, Джон Легуизамо, Джудит Лайт, Хон Чау, Пол Эделстейн, Кристина Брукато и другие.

В качестве режиссера выступил Марк Майлод («Игра престолов»). Сценарий написали Сет Рейсс («Девочки») и Уилл Трейси («Наследники»).

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Аня Тейлор-джойДжанет МактирНиколас ХолтЭйми КаррероДжон ЛегуизамоДжудит ЛайтПол ЭделстейнКристина БрукатоМарк Майлод
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