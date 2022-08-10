Трагический ужин в новом трейлере черной комедии «Меню»

В ролике влюбленные Тайлер и Марго отправляются на уединенный остров, где находится самый загадочный ресторан в мире. Тайлер — самый настоящий сноб в еде, и ему не терпится попробовать все блюда, которые шеф-повар Слоуик приготовил для особых гостей. Марго не в восторге от такого вечера, но идет в ресторан только потому, что знает, что это понравится ее молодому человеку.