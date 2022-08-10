Зорро на игрушечном коне в новом клипе Pixies на трек «Vault of Heaven»

Американская альтернативная рок-группа Pixies опубликовала клип на песню «Vault of Heaven». Трек войдет в восьмой альбом коллектива «Doggerel», релиз которого запланирован на 30 сентября.

В ролике Зорро в плаще и плавках отправляется в Голливуд на игрушечном коне. На своем пути он встречает двойников Элвиса Пресли и Мэрилин Монро. Режиссером клипа выступил Чарльз Деренн.