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PixiesOfficial/YouTube
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Зорро на игрушечном коне в новом клипе Pixies на трек «Vault of Heaven»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:18

Американская альтернативная рок-группа Pixies опубликовала клип на песню «Vault of Heaven». Трек войдет в восьмой альбом коллектива «Doggerel», релиз которого запланирован на 30 сентября.

В ролике Зорро в плаще и плавках отправляется в Голливуд на игрушечном коне. На своем пути он встречает двойников Элвиса Пресли и Мэрилин Монро. Режиссером клипа выступил Чарльз Деренн.

Предыдущая пластинка Pixies «Beneath the Eyrie» увидела свет в сентябре 2019 года. Главными в дискографии группы принято считать первый EP «Come on Pilgrim» (1987) и первые четыре альбома: «Surfer Rosa» (1988), «Doolittle» (1989), «Bossanova» (1990) и «Trompe le Monde» (1991).

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