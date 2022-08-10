Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о фейках об армии. Ей грозит до 10 лет колонии

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Сегодня в 14:32

Марине Овсянниковой предъявили обвинение по уголовное статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил адвокат бывшей сотрудницы Первого канала Дмитрий Захватов.

«Составлен протокол задержания, сегодняшнюю ночь Марина проведет в ИВС на Петровке, 38. Вопрос по мере пресечения пока остается открытым. Идет допрос Марины Владимировны в качестве обвиняемой», — написал Захватов.

По его словам, поводом для возбуждения дела послужил июльский пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве. По этой статье журналистке может грозить до 10 лет лишения свободы.

Утром 10 августа в доме Овсянниковой прошел обыск. Силовики «вломились в дом» к журналистке и не разрешили дождаться адвоката, начав обыск до его приезда, сообщал адвокат.

Ранее Марину Овсянникову дважды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России по части 1 статьи 20.3.3. КоАП. В первый раз журналистке назначили штраф в размере 50 тыс. рублей за высказывания у Басманного суда во время избрания меры пресечения Илье Яшину*. В августе ее оштрафовали на 40 тыс. рублей из‑за поста в фейсбуке**.

* Илья Яшин внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов.

** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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