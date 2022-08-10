В Петербурге убили известную порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман

В петербургской квартире нашли тело 26-летней порноактрисы и тиктокерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром в полицию обратилась подруга девушки, так как она не выходила на связь со второго августа.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на Южное шоссе, где проживала Гришман, вскрыли дверь и нашли ее в ванной. По предварительной информации, девушка скончалась в результате множественных ножевых ранений.

В убийстве подозревается ее бойфренд 24-летний Дмитрий. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы, уточняет телеграм-канал «Mash на Мойке».