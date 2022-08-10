перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
PixiesOfficial/YouTube
Зорро на игрушечном коне в новом клипе Pixies на трек «Vault of Heaven» 16:18
Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Херд в суде 16:09
В Петербурге убили известную порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман 15:54
Правозащитники призвали Путина предложить Пушилину ввести мораторий на смертную казнь в ДНР 15:18
«ВКонтакте» анонсировала глобальное обновление приложения 15:00
sledcom.ru
В Крыму возбудили уголовное дело после взрывов в Новофедоровке 14:45
Гитаристы стали чаще разучивать песни Элвиса Пресли после выхода байопика База Лурманна 13:48
Discovery+ выпустит документалку о расследовании гибели принцессы Дианы 13:24
ЕС разрешил Литве перевозить российский уголь в Калининград по железной дороге, несмотря на санкции 12:15
В российский прокат выйдет отреставрированный фильм «Ширли-мырли» 12:09
Wander Fleur/Unsplash
Евросоюз и Великобритания прекратили закупки российского угля 11:16
Крупнейший грузовой авиаперевозчик России уволит половину пилотов 11:08
В России могут обязать сервисы такси составлять личные рейтинги водителей 10:10
У Марины Овсянниковой прошел обыск по уголовному делу о фейках об армии 8:48
Roméo A./Unsplash
Все правительство Японии ушло в отставку перед перестановками 8:27
Авторы триллера «Вышка» использовали дипфейки, чтобы отредактировать речь актеров 2:07
В первом личном фильме Итана Коэна снимутся Маргарет Куолли и Джералдина Висванатхан 1:18
Ева Лонгория снимется в сериале «Страна женщин» по роману Сандры Барнеды 0:43
Стивен Сигал посетил Еленовку, где в изоляторе погибли при ракетном ударе бойцы «Азова» Вчера в 23:52
На журналиста Илью Азара составили протокол о демонстрации экстремистской символики Вчера в 23:28

В Петербурге убили известную порноактрису и тиктокершу Анастасию Гришман

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

В петербургской квартире нашли тело 26-летней порноактрисы и тиктокерши Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром в полицию обратилась подруга девушки, так как она не выходила на связь со второго августа.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на Южное шоссе, где проживала Гришман, вскрыли дверь и нашли ее в ванной. По предварительной информации, девушка скончалась в результате множественных ножевых ранений.

В убийстве подозревается ее бойфренд 24-летний Дмитрий. Ранее он был судим за кражу и уклонение от прохождения воинской службы, уточняет телеграм-канал «Mash на Мойке».

События недели на afisha.ru
фестиваль
Signal 2022
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
джаз
Гала-концерт к 100-летию Российского джаза
Билеты эксклюзивно на Афише
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Панки в городе»: «Кис-кис», «Наив», «Операция пластилин», «План Ломоносова», Distemper
Клубный фестиваль с фаворитами бунтарской панк-музыки
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить