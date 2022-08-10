Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Херд в суде

Французский модный дом Dior снова подписал контракт с американским актером Джонни Деппом, который был расторгнут из‑за его судебных разбирательств с Эмбер Херд. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к сделке.
Стороны заключили новое соглашение после того, как один из топ-менеджеров Dior и известный фотограф Грег Уильямс посетили концерт Деппа в Париже. Уильямс уже провел фотосессию с актером для нового рекламного кампейна Dior.
Как отмечает издание, Депп станет новым лицом парфюма Sauvage. Контракт подписан на несколько лет, и в нем фигурирует семизначная сумма. Больше о сделке TMZ ничего не знает.
Джонни Депп впервые стал лицом парфюма Dior Sauvage еще в 2015 году. Однако после обвинений Эмбер Херд против актера и долгих судебных разбирательств модный дом приостановил соглашение. Тогда же реклама с участием Деппа перестала транслироваться по телеканалам.
Помимо прочего, Джонни Деппа попросили отказаться от роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Позже актера и его фильмы начал бойкотировать Голливуд. Депп называл себя жертвой культуры отмены.
1 июня Депп выиграл дело против Херд. Судя по всему, теперь актер начинает возвращаться в медиапространство, и сделка с Dior — только начало.